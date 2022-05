Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | Italia sconfitta dalla Svizzera all’esordio

(Di sabato 14 maggio 2022) Inizia con unail percorso dell’aidiin corso di svolgimento in Finlandia. Alla Helsinki Ice Hall, infatti, la compagine allenata da coach Greg Ireland ha ceduto allacon il punteggio di 5-2 nel suo primo impegno nel Gruppo A della manifestazione iridata. Si sapeva che l’impegno sarebbe stato decisamente complicato, contro una delle compagini più solide del torneo ma, a parte un primo periodo negativo, gli azzurri hanno saputo reggere tutto sommato bene l’urto dell’avversario. Domani l’tornerà subito in azione alle ore 11.20ne (le ore 12.20 finlandesi) per il match, probabilmente, più arduo di tutto il raggruppamento, quello contro il ...

La diretta testuale di Italia - Svizzera , match valido per i Mondiali 2022 disu. C0mincia ufficialmente l'avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma alla Ice Hall di Helsinki, in Finlandia. Appuntamento oggi, sabato 14 maggio, alle ore 15.20. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ora una pausa. Torniamo più tardi con la cronaca del secondo periodo. TERMINA IL PRIMO PERIODO: Italia - Svizzera 0 - 3. 00:18 Tris degli elvetici. Andres ...