Hockey ghiaccio, Italia-Canada domani in tv: orario e diretta streaming Mondiali 2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Il programma, l'orario e la diretta streaming di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Secondo appuntamento per gli azzurri alla Nokia Arena di Tampere, in Finlandia. Squadre in campo domani, domenica 15 maggio, a partire dalle ore 11.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL'Italia RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

