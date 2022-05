Highlights e gol Wolfsburg-Bayern Monaco: Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 14 maggio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Wolfsburg-Bayern Monaco 2-2, match dell’ultima giornata di Bundesliga 2021/2022. Apre Stanisic, prima di un gol annullato a Musiala e del raddoppio, questo sì buono, di Lewandowski che potrebbe aver segnato il gol dell’addio. Nella ripresa la rimonta è ispirata dal gol allo scadere del primo tempo di Wind. Al 58? il gol del definitivo 2-2 lo sigla Kruse. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Glie le azioni salienti di2-2, match dell’ultima giornata di. Apre Stanisic, prima di un gol annullato a Musiala e del raddoppio, questo sì buono, di Lewandowski che potrebbe aver segnato il gol dell’addio. Nella ripresa la rimonta è ispirata dal gol allo scadere del primo tempo di Wind. Al 58? il gol del definitivo 2-2 lo sigla Kruse. SportFace.

