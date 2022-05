Gustavo Rodriguez | chi è | età | figli | moglie | malattia | vita privata del papà di Belen

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 14 maggio 2022)è ildi Jeremias,e Cecilia. Nel 2022 il suo nome è stato legato alla partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi L’Isola dei Famosi proprio insieme alo. Un’avventura condivisa anche se per poco considerando che Jeremias ha poi lasciato il gioco. Ad ogni modo conosciamo più da vicino la figura di. View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) La biografia diè 14ildi, Cecilia e Jeremias e proprio con quest’ultimo nel 2022 ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi come detto. Sappiamo che è argentino e che ...