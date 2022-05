Guerra Ucraina, si combatte all'Azovstal: Ankara offre nave per soldati feriti (Di sabato 14 maggio 2022) I russi hanno tentato di nuovo l'attacco finale al sito siderurgico. Nell'est del paese le truppe di Kiev preparano una controffensiva dopo aver ripreso il controllo di Kharkiv Leggi su tg.la7 (Di sabato 14 maggio 2022) I russi hanno tentato di nuovo l'attacco finale al sito siderurgico. Nell'est del paese le truppe di Kiev preparano una controffensiva dopo aver ripreso il controllo di Kharkiv

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - GigiSpedicato : RT @verso_il_fronte: Se Biden deve chiamare Putin per la pace, come dice Draghi, vuol dire che l'Ucraina è un protettorato degli Usa. E dun… - JPCK72 : RT @Stefani21565813: Meravigliosi gli inglesi, disposti alla guerra mondiale pur di far entrare l’Ucraina in quell’Europa dalla quale loro… -