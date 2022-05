Guerra Ucraina news, Putin taglia la luce alla Finlandia. 'La guerra finirà entro l'anno' (Di sabato 14 maggio 2022) Il Pentagono chiama Mosca: "Cessate il fuoco" Kiev, 14 maggio 2022 - guerra in Ucraina, nel giorno 80 resta il mistero sulla salute del presidente russo Putin, per il capo degli 007 di Kiev, generale ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Il Pentagono chiama Mosca: "Cessate il fuoco" Kiev, 14 maggio 2022 -in, nel giorno 80 resta il mistero sulla salute del presidente russo, per il capo degli 007 di Kiev, generale ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - Palazzo_Chigi : #VersoSud, Draghi: La #guerra in #Ucraina ha fatto emergere la pericolosità della nostra dipendenza dal #gas russo.… - tano2763 : RT @DiegoFusaro: Per salvare la Grecia non c'erano i danari. Ci sono però per armare l'Ucraina. Ecco l'essenza dell'Unione Europea, terribi… - giomareliguria : RT @reportrai3: Il #Donbass è la regione contesa nella guerra, carbone e acciaierie lo rendono strategico non solo per l'Ucraina, ma anche… -