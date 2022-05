Guerra Ucraina news, Putin taglia la luce alla Finlandia. 'Fine neutralità un errore' (Di sabato 14 maggio 2022) Il Pentagono chiama Mosca: "Cessate il fuoco" Kiev, 14 maggio 2022 - Guerra in Ucraina, nel giorno 80 resta il mistero sulla salute del presidente russo Putin, per il capo degli 007 di Kiev, generale ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Il Pentagono chiama Mosca: "Cessate il fuoco" Kiev, 14 maggio 2022 -in, nel giorno 80 resta il mistero sulla salute del presidente russo, per il capo degli 007 di Kiev, generale ...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - DanielaColi2 : Ma chi sta vincendo nella guerra in Ucraina? - giuliogaia : @BelpietroTweet Sembra che i fondi stanziati per l'editoria da Draghi per finanziare la propaganda e le menzogne co… -