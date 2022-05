Guerra Russia-Ucraina, la denuncia: bombe al fosforo su Azovstal. Sos missili dal Mar Nero. Di Maio: “Rischiamo che il conflitto duri più di un anno” (Di sabato 14 maggio 2022) Helsinki insiste per entrare nella Nato, il no turco. Martedì decide la Svezia. Stoltenberg: «Troveremo una linea comune». Le forze armate di Kiev respingono 12 attacchi russi nel Donbass. Ue verso il taglio delle stime di crescita. L’intelligence Gb: «L’offensiva russa ha perso impeto» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 14 maggio 2022) Helsinki insiste per entrare nella Nato, il no turco. Martedì decide la Svezia. Stoltenberg: «Troveremo una linea comune». Le forze armate di Kiev respingono 12 attacchi russi nel Donbass. Ue verso il taglio delle stime di crescita. L’intelligence Gb: «L’offensiva russa ha perso impeto»

