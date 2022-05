Guerra Russia-Ucraina | il presidente della Finlandia chiama Putin | “Informato che aderiamo alla Nato” Arcivescovo Kiev | “Fossa comune con 500 cadaveri | mani legate e pallottola in testa”

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - fattoquotidiano : Le nostre firme e i dilemmi su Russia e Ucraina Furio Colombo, @a_padellaro, @marcotravaglio: visioni opposte su s… - Kalmha : RT @ilfoglio_it: I macellai che hanno invaso l'Ucraina vengono premiati in Russia. Invece l’occidente ha sempre punito i criminali di guerr… - MerloRosario : LA 3 GUERRA MONDIALE È INEVITABILE QUESTO MONDO È DIVENTATO INSICURO CINA&RUSSIA SONOiTRADITORI DELLA'PACE'.ITALI… -

...vi aggiorna sui principali avvenimenti riguardanti lain corso in Ucraina. 13.15 - Oggi è prevista una riunione della Nato . 12.50 - Il G7 : 'No ai confini imposti dalla. Non ...... nella conferenza stampa di chiusura del G7, è poi intervenuta sulla questione delladel grano scatenata dallae che rischia di avere gravi ripercussioni su scala globale. "Laha ...... processi per crimini di guerra Sono 41 i casi riguardanti crimini di guerra compiuti da soldati russi sui tavoli della procura generale dell’Ucraina. La procuratrice generale Iryna Venediktova ha ...Riascolta La logistica vola, fra luce e ombre di Container. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.