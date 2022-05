Guerra Russia-Ucraina, il Pentagono chiama Mosca: “Ora un cessate il fuoco”. Zelensky: “Lavoriamo per rendere la guerra più breve”. Missile colpisce Casa della Cultura a Kharkiv (Di sabato 14 maggio 2022) Capo 007 di Kiev: “Putin ha il cancro, golpe già in corso”. Stop di Erdogan a Finlandia e Svezia nella Nato: «Ospitano terroristi del Pkk». I russi via da Kharkiv puntano Izyum. Mosca sospende la fornitura di elettricità a Helsinki Leggi su lastampa (Di sabato 14 maggio 2022) Capo 007 di Kiev: “Putin ha il cancro, golpe già in corso”. Stop di Erdogan a Finlandia e Svezia nella Nato: «Ospitano terroristi del Pkk». I russi via dapuntano Izyum.sospende la fornitura di elettricità a Helsinki

SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Sale il rischio di uno scontro Russia-Nato e la guerra nucleare', ha detto il portavoce del Cremlino, Dm… - vicky68_ : RT @MMaXXprIIme: Il NWO non può dichiarare Guerra alla Russia perché se lo facesse ogni governo che controlla dovrebbe privarsi di gran par… - MarySpes : RT @SSaponelli: Sembra che il Tribunale di Bari voglia indagare la Russia per “crimini di guerra”. Pare che dopo indagheranno gli USA per H… -