Guerra Russia-Ucraina | il Pentagono chiama Mosca | “Ora cessare il fuoco” Missile colpisce Casa della cultura a Kharkiv

(Di sabato 14 maggio 2022) Il retroscena dai servizi di Kiev: «Putin ha il cancro e c’è un golpe già in corso». Stop di Erdogan a Finlandia e Svezia nella Nato: «Ospitano terroristi del Pkk».sospende la fornitura di elettricità a Helsinki. Svastiche sull’edificio di un ente ucraino in Canada.

Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - ilfoglio_it : La Finlandia oggi ha fatto un grande passo verso l’ingresso nella Nato e abbandona la neutralità che si era imposta… - GiovaQuez : De Masi: 'La Russia è stata divisa dall'Europa per indebolire l'Europa. Questa è un'operazione di Brexit della Russ… - ilriformista : Le ultime notizie dal conflitto in #Ucraina e la diretta della giornata - veronica_rosset : #primatelefonata ?? tra #USA e #Russia dall’inizio della guerra. La visita di #Draghi negli States fa i suoi effetti ?????? Bravo!!!!! -

00.42 " Zelensky: serve molta più pressione sullaOgni giorno dirappresenta un aumento delle minacce globali, una nuova opportunità per ladi provocare instabilità in altre ...- UcrainaLa guerra della Russia in Ucraina è entrata in una terza fase, quella del combattimento prolungatoL'analisi è di Viktor Andrusiv, responsabile ...Ucraina, la guerra - diretta - arriva all'80° giorno oggi 14 maggio mentre i bombardamenti dell'esercito russo continuano nell'est del paese e si registrano i primi ...