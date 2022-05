Guenda Goria si schiera dalla parte di Lulù Selassié | “Questa ragazza ha…” FOTO

(Di sabato 14 maggio 2022)sidella princess: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffinahacipato al Grande Fratello Vip 5 insieme a sua madre Maria Teresa Ruta. L’attrice ed ex gieffina anche quest’anno ha seguito il noto reality show di Canale 5 poichè nella sesta edizione ha varcato la porta rossa della Casa anche suo papà, il giornalista Amedeo. L’ex gieffina ha seguito anche la sesta edizione come telespettatrice ma sui social si è sempre esposta ed ha tifato per diversi concorrenti, tra cui. La giovane princess nel corso dell’ultima edizione ha intrapreso una storia d’amore con l’atleta Manuel ...

361_magazine : - Penombra_90 : RT @vincycernic2: Finalmente parla la sacerdotessa Guenda Goria - GraziaDeNicola1 : @Dayline1993 @Fabyo_68 Tu hai grossi problemi nella comprensione del testo di ciò che leggi.Dove avrei scritto che… - Penombra_90 : RT @rory_zack: IL MOMENTO GUENDA GORIA - Penombra_90 : RT @rory_zack: L'intervento di Guenda Goria ha non ironicamente salvato questa puntata -

... a cerimonia avvenuta, la notizia è stata diffusa via social dalla giornalista e dalla sua primogenita, sono rimasti tutti sorpresi. Presenti naturalmente al lieto evento anche Amedeo, ...Via social sono arrivati anche gli auguri di, sorella dei Gian Amedeo: 'Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo Siete meravigliosi. Belli, sani, di gran cuore, ... Gian Amedeo Goria sposo: i dettagli del sì del figlio di Maria Teresa Ruta Nozze in segreto per il figlio di Maria Teresa Ruta: da quanto tempo conosce sua moglie. Sotto una galleria di immagini del gran giorno, la biondissima giornalista ha espresso tutta la sua gioia per l ...Entro la fine del 2022 anche Guenda Goria dovrebbe convolare a nozze con Mirko Gancitano, giovane originario di Mazara del Vallo (Trapani, Sicilia). (Primo Articolo) Ma ormai il matrimonio è stato ...