Guai Liverpool | un titolare si infortuna in FA Cup | a rischio la finale di Champions League

(Di sabato 14 maggio 2022) Davvero pessime notizie per il. Nel corso del primo tempo delladi FA Cup contro il Chelsea, Mohamed Salah ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare. FOTO: Getty – Salahinfortunio Preoccupazione d’obbligo in casa Reds, con uno dei titolarissimi di Klopp che si è fermato dopo 33? chiedendo la sostituzione, con al suo posto Diogo Jota. Una notizia che spaventa in vista delladiche ildisputerà il 28 maggio contro il Real Madrid a Parigi. Per Salah ci sono due settimane di tempo per smaltire il problema e rendersi disponibile per la gara che può valere l’intera stagione.

