Gratta e Vinci, la vincita record da mezzo milione: ecco dov'è successo | La reazione è pazzesca (Di sabato 14 maggio 2022) Con un biglietto del Gratta e Vinci una persona ha riscosso la somma record di mezzo milione di euro. ecco la sua reazione clamorosa Chiunque nella vita ha tentato la sorte con il gioco, nella speranza che un'eventuale Vincita potesse cambiare sensibilmente la propria esistenza. Tuttavia, è capitato spesso e volentieri che il montepremi se lo intascassero individui che solitamente non sono soliti azzardare. Per questo motivo sottolineiamo il fatto che si tratta esclusivamente di un discorso legato alla fortuna e non alla quantità di soldi scommessi. Soldi cash (Websource)Nel caso di cui vi vogliamo parlare quest'oggi il fortunato Vincitore è un cittadino residente in Italia. Per lui è stata senz'altro un'emozione ...

