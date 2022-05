Golf, Soudal Open 2022: Fox si porta in testa, Laporta miglior italiano (Di sabato 14 maggio 2022) Ryan Fox si mette in mostra ad Anversa, e nel moving day del Soudal Open risale dalla sesta posizione e si porta in testa grazie al punteggio di 202 colpi (68 68 66, -11), accarezzando così la possibilità, con ancora 18 buche da disputare, di ottenere la sua terza vittoria in carriera sul DP World Tour. Il neozelandese guida la classifica con un colpo di vantaggio sull’inglese Sam Horsfield, secondo con 203 (-4), mentre terzo è il tedesco Paul Yannik con 204 (-9). Tra gli italiani, il migliore rimane Francesco Laporta, che però scende dalla 21esima alla 25esima posizione con 209 (68 70 71, -4); per trovare altri azzurri dobbiamo scendere al 35esimo posto occupato da Edoardo Molinari con 210 (69 70 71, -3); 51esimo con con 214 (69 71 74, +1), infine, Guido Migliozzi, che aveva vinto ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ryan Fox si mette in mostra ad Anversa, e nel moving day delrisale dalla sesta posizione e siingrazie al punteggio di 202 colpi (68 68 66, -11), accarezzando così la possibilità, con ancora 18 buche da disputare, di ottenere la sua terza vittoria in carriera sul DP World Tour. Il neozelandese guida la classifica con un colpo di vantaggio sull’inglese Sam Horsfield, secondo con 203 (-4), mentre terzo è il tedesco Paul Yannik con 204 (-9). Tra gli italiani, ile rimane Francesco La, che però scende dalla 21esima alla 25esima posizione con 209 (68 70 71, -4); per trovare altri azzurri dobbiamo scendere al 35esimo posto occupato da Edoardo Molinari con 210 (69 70 71, -3); 51esimo con con 214 (69 71 74, +1), infine, Guido Migliozzi, che aveva vinto ...

