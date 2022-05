Gli Usa mettono i dollari nei cannoni Ma le sanzioni hanno pericolosi effetti collaterali

(Di sabato 14 maggio 2022) L’espressione che si utilizza è weaponizing finance, un'arma adesso solo gli Stati Uniti possono utilizzare contando sullo strapotere del dollaro nel sistema monetario internazionale. Nel breve, l’effetto non è stato devastante come ci si aspettava

Advertising

gparagone : Gli #USA vogliono “...affrancare l’Italia dalla dipendenza dalla energia russa.” (??) E' ormai totale la sudditanza… - ciropellegrino : I centri sociali di #Napoli e gli striscioni contro la portaerei USA #Truman nel golfo partenoopeo. (lo striscione… - Agenzia_Ansa : Gli Usa sostengono ogni richiesta di Finlandia e Svezia di adesione alla Nato: 'E' un'alleanza difensiva, non offen… - ZTL29492447 : RT @ZTL29492447: Lui aveva capito tutto!!! #OMS - Rosyfree74 : RT @Ste_Mazzu: Dando ascolto al disperato grido di pace di Draghi, gli Usa s'apprestano a inviare in Ucraina 40 miliardi di dollari di aiut… -

Siamo di esempio a vecchi e nuovi paesi democratici come la Germania, la Francia, la Svezia eche hanno cambiato approccio. Perché l'esempio dell'Ucraina, democrazia giovane ed unica nazione ...È la prima volta che un capo di biancheria intima (se così possiamo definire un paio di slipe getta in lattice) riceve questo tipo di autorizzazione, spiega il New York Times .slip di ...Accordo con Rfi, investimento da 600mila euro del Comune in via Murena. Saranno a servizio dei pendolari ma sopratutto del nuovo polo fieristico ...I russi perdono un'altra battaglia. Dopo essersi ritirati da Kiev la Russia ha deciso di arretrare anche da Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina.