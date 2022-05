Gli Usa chiamano la Russia, primo contatto dall'inizio della guerra. "Ma nessun passo avanti" (Di sabato 14 maggio 2022) Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio con il ministro della Difesa russo, Sergey Shoygu. Si tratta del primo contatto dal 18 febbraio scorso. Nel colloquio, ha fatto sapere il portavoce del Pentagono John Kirby, Austin ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Ucraina e ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione. Ma la telefonata «non ha risolto alcun problema serio» o modificato l'atteggiamento della Russia, ha riferito un funzionario del Pentagono citato dai media statunitensi. Intanto, a Bruxelles si continua a discutere sul sesto pacchetto di sanzioni, annunciato ormai dieci giorni fa. L'ipotesi circolata di spacchettare le misure accantonando l'embargo al petrolio, come richiesto dall'Ungheria, non sembra sul tavolo. ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio con il ministroDifesa russo, Sergey Shoygu. Si tratta deldal 18 febbraio scorso. Nel colloquio, ha fatto sapere il portavoce del Pentagono John Kirby, Austin ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Ucraina e ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione. Ma la telefonata «non ha risolto alcun problema serio» o modificato l'atteggiamento, ha riferito un funzionario del Pentagono citato dai media statunitensi. Intanto, a Bruxelles si continua a discutere sul sesto pacchetto di sanzioni, annunciato ormai dieci giorni fa. L'ipotesi circolata di spacchettare le misure accantonando l'embargo al petrolio, come richiesto'Ungheria, non sembra sul tavolo. ...

