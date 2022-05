Gli inglesi ancora pensano alla finale di Wembley: 'Corruzione e mazzette' (Di sabato 14 maggio 2022) passato quasi un anno dalla magica notte di Wembley che ha visto l'Italia trionfare contro l'Inghilterra in finale di Euro 2020 . In barba ai pronostici, al motto "It's coming home" ripetuto un po' ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) passato quasi un anno dmagica notte diche ha visto l'Italia trionfare contro l'Inghilterra indi Euro 2020 . In barba ai pronostici, al motto "It's coming home" ripetuto un po' ...

Advertising

Giovann83034657 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi:questo insano desiderio scandinavo di immolarsi per gli inglesi, vorranno mica farsi perdonare la r… - sportli26181512 : Gli inglesi ancora pensano alla finale di Wembley: 'Corruzione e mazzette': Un'inchiesta sotto copertura pubblicata… - FiorellaPero : RT @antonio_bordin: Fantastici gli inglesi, disposti alla guerra mondiale pur di far entrare l’Ucraina in quell’Europa dalla quale loro son… - astone_silvia : Bella domanda. Perché è un deficente e si è già pentito? O forse perché gli inglesi gliela faranno presto pagare? - MyWorld5426 : RT @antonio_bordin: Fantastici gli inglesi, disposti alla guerra mondiale pur di far entrare l’Ucraina in quell’Europa dalla quale loro son… -