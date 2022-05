Gli archi dei Solisti Veneti dal Barocco al Novecento (Di sabato 14 maggio 2022) di Olga Chieffi Secondo appuntamento, stasera, con il cartellone della rassegna “Benedetta Prima…Vera!”, allestito dalla direzione artistica del Teatro Verdi di Salerno. Dopo il bagno di folla occorso, lo scorso sabato, a Daniel Oren e alla Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”, oggi saranno ospiti, nella Chiesa di San Giorgio, alle ore 20, I Solisti Veneti, diretti da Giuliano Carella. La serata principierà con la Sonata a quattro in sol maggiore per archi di Giuseppe Tartini. L’ideale del genio di Piran è un ideale di tipo vocale e cantabile, che modella le inflessioni della melodia sulla ricerca di un senso espressivo affine al discorso verbale, con passaggi che paiono esprimere una riflessione interiore e si arricchiscono con ornamentazioni improvvisate che guardano alla grande arte del belcanto. Idee melodiche e ritmiche quelle ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Olga Chieffi Secondo appuntamento, stasera, con il cartellone della rassegna “Benedetta Prima…Vera!”, allestito dalla direzione artistica del Teatro Verdi di Salerno. Dopo il bagno di folla occorso, lo scorso sabato, a Daniel Oren e alla Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi”, oggi saranno ospiti, nella Chiesa di San Giorgio, alle ore 20, I, diretti da Giuliano Carella. La serata principierà con la Sonata a quattro in sol maggiore perdi Giuseppe Tartini. L’ideale del genio di Piran è un ideale di tipo vocale e cantabile, che modella le inflessioni della melodia sulla ricerca di un senso espressivo affine al discorso verbale, con passaggi che paiono esprimere una riflessione interiore e si arricchiscono con ornamentazioni improvvisate che guardano alla grande arte del belcanto. Idee melodiche e ritmiche quelle ...

