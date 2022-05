Giustizia: Meritocrazia Italia, 'sì ai referendum salvo che per la modifica alla Severino' (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Il prossimo 12 giugno i cittadini Italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari sul sistema Giustizia. Dopo un attento libero confronto, Meritocrazia Italia ha deciso di rispondere positivamente". E' quanto si legge in una nota di Meritocrazia Italia. "In più occasioni, Meritocrazia ha sottolineato l'importanza di introdurre una separazione delle carriere a tutela delle garanzie di autonomia e indipendenza per la magistratura giudicante e requirente, sin dalla fase concorsuale. Parimenti fondamentale è una revisione delle norme elettive del Csm, anche per escludere il deleterio fenomeno della politicizzazione dell'organo", prosegue MI. "Pacifica anche l'opportunità della cancellazione della ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Il prossimo 12 giugno i cittadinini saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari sul sistema. Dopo un attento libero confronto,ha deciso di rispondere positivamente". E' quanto si legge in una nota di. "In più occasioni,ha sottolineato l'importanza di introdurre una separazione delle carriere a tutela delle garanzie di autonomia e indipendenza per la magistratura giudicante e requirente, sin dfase concorsuale. Parimenti fondamentale è una revisione delle norme elettive del Csm, anche per escludere il deleterio fenomeno della politicizzazione dell'organo", prosegue MI. "Pacifica anche l'opportunità della cancellazione della ...

