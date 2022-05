(Di sabato 14 maggio 2022)riorganizza la propria attività dopo i due anni di pandemia. Nell’ultima Assemblea Generale è stata deliberata la seguente composizione delche ha poile cariche statutarie: Andrea G.P. Berruto, Paolo Cacurri (Vice), Lorenzo Comisi, Riccardo Delleani, Pino De Giovanni, Ninni De Santis (Vice), Massimo, Claudio Giordani,). “Con l’impegno massimo del nuovo– si legge in una nota –intende proseguire la propria attività con ancora maggiore efficacia di quanto fatto nel periodo pandemico per essere sempre più attiva sui temi blockchain e criptofinanza ...

Advertising

Il Denaro

... Bartoloni Gabriele e Cananà Tonio al clarinetto, Luca Gasparrini al corno,Latini e Vanni ... Vincenzo De Angelis sax Soprano e sax contralto; Francesco di Mauro, Gianni; Filippo ...Nell'ultimo incontro, per i giuliesi, si sono messi in luce la guardia Milani ed il giovane playche hanno segnato 17 punti, in doppia cifra anche l'altro playmaker, Caverni, che si ... Giuliano Pierucci presidente Abie: al lavoro il rinnovato Consiglio Direttivo - Ildenaro.it Giuliano Pierucci (Presidente). “Con l’impegno massimo del nuovo Consiglio Direttivo – si legge in una nota – Abie intende proseguire la propria attività con ancora maggiore efficacia di quanto fatto ...ed al maceratese Roberto Pierucci (Bellasi F3/67). Nel 4° raggruppamento dietro Massaglia e Riolo, è risultato terzo il perugino Matteo Lupi Grassi (Olmas SN). Nel terzo raggruppamento altro successo ...