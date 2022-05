Giugliano | si prepara la festa | mister Ferraro incontra tifosi e academy

Advertising

Il Meridiano News

... nel territorio del comune di, e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo in ... La città siad accogliere il Giro Il QuartierTappa Sarà allestito presso la Stazione Zoologica "...... nel territorio del comune di, e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo in ... La città siad accogliere il Giro Il QuartierTappa Sarà allestito presso la Stazione Zoologica "... Giugliano si prepara al Giro d'Italia: via al rifacimento del manto stradale Il Giro d’Italia a Giugliano avrà anche un traguardo volante dinanzi al sito archeologico di Liternum a Lago Patria, che per l’occasione sarà aperto al pubblico. Il gruppo salirà sulla collina di Posi ...