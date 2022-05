Giro d' Italia tappa 9 | percorso | favoriti e orari tv

Advertising

L'altimetria della nona tappa Napoli, 14 maggio 2022 - Non ci si nasconderà più nella nona tappa deld'2022 . La Isernia - Blockhaus sarà un primo grande spartiacque nella lotta alla classifica generale, non solo con la salita finale verso il traguardo ma anche con il Passo Lanciano, ...L'analisi dell'ottava tappa deld'2022 a Napoli: l'ha vinta Thomas De Gendt, che ha battuto in una volata ristretta il sorprendente veneto Gaburro, lo spagnolo Arcas e l'altro belga Vanhoucke. Il commento del ...Tappa di 191 chilometri da Isernia al Blockhaus con 5mila metri di dislivello. Di fatto è un tappone appenninico. Si parte subito con tre Gpm in 30 chilometri, prima Valico del Macerone, poi Rionero ...