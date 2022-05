Giro d’Italia oggi, De Gendt vince in fuga tappa Napoli (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Il belga Thomas De Gendt vince in fuga l’8a tappa del Giro d’Italia di ciclismo, la Napoli-Napoli (Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. De Gendt si è imposto su Davide Gaburro, secondo e lo spagnolo Jorge Arcas, terzo, mentre ha chiuso quarto l’altro belga Harm Vanhoucke. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Il belga Thomas Deinl’8adeldi ciclismo, la(Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. Desi è imposto su Davide Gaburro, secondo e lo spagnolo Jorge Arcas, terzo, mentre ha chiuso quarto l’altro belga Harm Vanhoucke. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Funweek.

