Giro d'Italia oggi, De Gendt vince in fuga tappa Napoli (Di sabato 14 maggio 2022) Il belga Thomas De Gendt vince in fuga l'8a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, la Napoli - Napoli (Procida capitale Italiana della cultura), di 153 chilometri. De Gendt si è imposto su Davide ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Il belga Thomas Deinl'8adeld'di ciclismo, la(Procida capitalena della cultura), di 153 chilometri. Desi è imposto su Davide ...

Advertising

giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 7? Da Diamante, città dei murales, a Potenza, città delle cento scale. Una terra in cui con… - giroditalia : STAGE 7? | TAPPA 7? ????? ??Potenza ?? 'Baccalà e peperone crusco' #Giro @ENIT_italia - infoitsport : Giro d'Italia 2022, tutte le classifiche: Pedro Lopez sempre in rosa e miglior giovane, maglia azzurra per Bouwman - infoitsport : Giro d'Italia 2022, Top/Flop del Giorno - SpazioCiclismo -