Giro d'Italia, Manfredi: "Grande festa, così Piazza Plebiscito rinasce" (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Oggi vediamo con il Giro d'Italia Grande entusiasmo, anche al di là delle nostre aspettative, c'è una Grande partecipazione popolare qui in Piazza Plebiscito, una Grande festa per Napoli e l'area flegrea. L'entusiasmo delle persone ci dà la forza per andare avanti e far crescere le potenzialità che ha Napoli". Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi che ha dato il via alla tappa del Giro d'Italia da una Piazza Plebiscito gremita di spettatori. Appassionati assiepati anche sul lungomare di Napoli dove i ciclisti sono passati dopo la partenza e dove è previsto l'arrivo. "La città – ha detto Manfredi – ha tante ...

