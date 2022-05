Giro d’Italia, Di Fenza: “A Giugliano organizzazione vincente” (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del traguardo volante di Giugliano nei pressi del parco archeologico di Liternum. Tantissimo entusiasmo in piazza, tantissimi bambini, è stato bello vedere una città dell’area nord così viva dopo tanti mesi di buio anzi dopo tanti anni di assenza di grandi manifestazioni come queste. Complimenti al sindaco Pirozzi, all’amministrazione comunale di Giugliano e a tutto il team del Giro d’Italia per l’organizzazione molto efficiente”. Lo sottolinea in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale della Campania. “A fare da cornice – rileva – allo splendido evento il Golfo di Napoli e la Costiera Giuglianese – Flegrea baciata per tutta la giornata dal sole. Sono certo che si lavorerà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del traguardo volante dinei pressi del parco archeologico di Liternum. Tantissimo entusiasmo in piazza, tantissimi bambini, è stato bello vedere una città dell’area nord così viva dopo tanti mesi di buio anzi dopo tanti anni di assenza di grandi manifestazioni come queste. Complimenti al sindaco Pirozzi, all’amministrazione comunale die a tutto il team delper l’molto efficiente”. Lo sottolinea in una nota Pasquale Di, consigliere regionale della Campania. “A fare da cornice – rileva – allo splendido evento il Golfo di Napoli e la Costiera Giuglianese – Flegrea baciata per tutta la giornata dal sole. Sono certo che si lavorerà ...

