Giro d'Italia 2022, tappa di oggi Napoli-Napoli: altimetria, favoriti, programma, tv. Frazione intrigante e adatta ai finisseur (Di sabato 14 maggio 2022) Tutto pronto per l'ottava tappa del Giro d'Italia 2022 con partenza e arrivo a Napoli. Le meraviglie paesaggistiche della città partenopea fanno da cornice ad una Frazione mossa ma non proibitiva che si presta a diversi scenari. Scopriamo i segreti del percorso, il programma completo e i favoriti di giornata. PERCORSO 153 chilometri ricchi di insidie attendono il gruppo. Dopo un avvio relativamente tranquillo lo sprint intermedio di Lago Patria sancirà l'inizio del circuito del Monte di Procida, da ripetere quattro volte; all'interno del settore è presente più di uno strappo che sonderà le gambe dei corridori per un finale tutto da scrivere: i saliscendi conclusivi ben si prestano ai colpi di ...

