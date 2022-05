Giro d’Italia 2022, perché Francesco Pancani non commenta la tappa di Napoli? La causa e chi lo sostituisce (Di sabato 14 maggio 2022) Gli appassionati del grande ciclismo si saranno accorti che Francesco Pancani non sta commentando l’ottava tappa del Giro d’Italia 2022. La prima voce della Rai non è presente nella cabina della telecronaca. Il motivo è stato spiegato in apertura del collegamento: il giornalista toscano è assente per motivi famigliari. Per compensibili ragioni di privacy non si è scesi giustamente in ulteriori dettagli. DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: Van der Poel e Girmay in fuga con 3?, l’Italia spera in Ulissi e Vendrame Francesco Pancani è stato sostituito da Stefano Rizzato. Promozione per il giornalista, che sta seguendo la Corsa Rosa in moto e ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Gli appassionati del grande ciclismo si saranno accorti chenon stando l’ottavadel. La prima voce della Rai non è presente nella cabina della telecronaca. Il motivo è stato spiegato in apertura del collegamento: il giornalista toscano è assente per motivi famigliari. Per compensibili ragioni di privacy non si è scesi giustamente in ulteriori dettagli. DIRETTALIVE: Van der Poel e Girmay in fuga con 3?, l’Italia spera in Ulissi e Vendrameè stato sostituito da Stefano Rizzato. Promozione per il giornalista, che sta seguendo la Corsa Rosa in moto e ...

