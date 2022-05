Giro d’Italia 2022, Mauro Vegni: “A Napoli sono nove anni che manchiamo, c’è un entusiasmo enorme” (Di sabato 14 maggio 2022) Un gradito ritorno. Quest’oggi la carovana del Giro d’Italia animerà la scena in un territorio che mancava da un po’ e il riferimento è a Napoli. Nel capoluogo campano, infatti, si sta snodando l’ottava tappa della Corsa Rosa e la carica emotiva è molta per questo evento. Una stage di 153 km particolarmente nervosi con partenza e arrivo a Napoli, affrontando 2.130 metri di dislivello con continui saliscendi non così impegnativi dal punto di vista delle pendenze, ma con le gambe che potrebbero risentirne. In una giornata da sottovalutare per chi è in corsa, è palpabile la soddisfazione del direttore del Giro, Mauro Vegni, in relazione alla disputa della tappa in questo magnifico scenario: “L’entusiasmo a Napoli è ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Un gradito ritorno. Quest’oggi la carovana delanimerà la scena in un territorio che mancava da un po’ e il riferimento è a. Nel capoluogo campano, infatti, si sta snodando l’ottava tappa della Corsa Rosa e la carica emotiva è molta per questo evento. Una stage di 153 km particolarmente nervosi con partenza e arrivo a, affrontando 2.130 metri di dislivello con continui saliscendi non così impegnativi dal punto di vista delle pendenze, ma con le gambe che potrebbero risentirne. In una giornata da sottovalutare per chi è in corsa, è palpabile la soddisfazione del direttore del, in relazione alla disputa della tappa in questo magnifico scenario: “L’è ...

