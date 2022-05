Giovane, decisivo e italiano: il sogno del Diavolo ha il volto fiero di Sandro Tonali (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag – “Primo cubo di un numero pari e doppio del primo quadrato” secondo Plutarco il numero 8 “bene esprime la potenza di Dio”. Non a caso disteso in orizzontale è ancora oggi utilizzato sia in fisica che in matematica per indicare l’infinito, ossia “ciò che non è soggetto a misurazione in quanto sfugge alla comprensione razionale”. Ottagonale ad esempio è la pianta di Castel del Monte – enigmatica fortezza fatta costruire nel XIII secolo da Federico II – così come la forma di gran parte dei battisteri cristiani. Parlando invece (anche) di calcio – e in particolare della squadra attualmente a soli quattro punti dallo scudetto – tale cifra, stampata sul retro delle maglie rossonere, è appartenuta a diversi mostri sacri del nostro campionato: tra gli altri Liedholm, Rijkaard, Desailly. Ma soprattutto, dal 1999 al 2012, il titolare è stato un certo Gennaro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag – “Primo cubo di un numero pari e doppio del primo quadrato” secondo Plutarco il numero 8 “bene esprime la potenza di Dio”. Non a caso disteso in orizzontale è ancora oggi utilizzato sia in fisica che in matematica per indicare l’infinito, ossia “ciò che non è soggetto a misurazione in quanto sfugge alla comprensione razionale”. Ottagonale ad esempio è la pianta di Castel del Monte – enigmatica fortezza fatta costruire nel XIII secolo da Federico II – così come la forma di gran parte dei battisteri cristiani. Parlando invece (anche) di calcio – e in particolare della squadra attualmente a soli quattro punti dallo scudetto – tale cifra, stampata sul retro delle maglie rossonere, è appartenuta a diversi mostri sacri del nostro campionato: tra gli altri Liedholm, Rijkaard, Desailly. Ma soprattutto, dal 1999 al 2012, il titolare è stato un certo Gennaro ...

