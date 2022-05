Gigliola Cinquetti torna all’Eurovision dopo 58 anni: “Sul palco non sono sola, con me c’è la ragazzina di ‘Non ho l’età'” (Di sabato 14 maggio 2022) “Non ho l’età, non ho l’età \ Per amarti, non ho l’età \ Per uscire sola con te”. E, invece, Gigliola Cinquetti l’età ce l’ha… per amare, per uscire e per cantare sul palco del PalaOlimpico di Torino. Oggi, 14 maggio, durante la finale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, Gigliola Cinquetti – una delle più famose rappresentanti della canzone italiana nel mondo – torna ad esibirsi per il pubblico eurovisivo. Gigliola Cinquetti, la prima italiana (e la più giovane cantante in assoluto) a vincere l’Eurovision Sul palco torinese (al termine delle esibizione dei 25 Paesi in gara, tra cui l’Italia con ‘Brividi‘ di Mahmood e Blanco), la ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) “Non ho, non ho\ Per amarti, non ho\ Per uscirecon te”. E, invece,ce l’ha… per amare, per uscire e per cantare suldel PalaOlimpico di Torino. Oggi, 14 maggio, durante la finale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest,– una delle più famose rappresentanti della canzone italiana nel mondo –ad esibirsi per il pubblico eurovisivo., la prima italiana (e la più giovane cantante in assoluto) a vincere l’Eurovision Sultorinese (al termine delle esibizione dei 25 Paesi in gara, tra cui l’Italia con ‘Brividi‘ di Mahmood e Blanco), la ...

