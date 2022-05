Gigliola Cinquetti, chi è il marito Luciano Teodori: “L’ho sposato senza dirlo a nessuno” (Di sabato 14 maggio 2022) Il matrimonio tra Gigliola Cinquetti e il marito Luciano Teodori si è realizzato in gran segreto. A raccontarlo è la stessa Cinquetti ad un’intervista concessa al figlio: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non L’ho detto a nessuno. Il suo vero nome è Giliola. Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 centimetri per 57 chilogrammi. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. Sono molti i traguardi raggiunti nella musica, che tutt’oggi fa parte della sua vita. Tra questi ricordiamo il Premio Giulietta alla donna e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Il matrimonio trae ilsi è realizzato in gran segreto. A raccontarlo è la stessaad un’intervista concessa al figlio: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio nondetto a. Il suo vero nome è Giliola.è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 centimetri per 57 chilogrammi. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. Sono molti i traguardi raggiunti nella musica, che tutt’oggi fa parte della sua vita. Tra questi ricordiamo il Premio Giulietta alla donna e ...

