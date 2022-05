Gazzetta: il ritorno in Champions un sollievo per i conti del Napoli, due anni senza hanno inciso (Di sabato 14 maggio 2022) I conti del Napoli analizzati dalla Gazzetta. All’inizio di questa stagione Aurelio De Laurentiis aveva lanciato l’allarme: «Il budget va rivisto, sennò falliamo». (…) Il patron del Napoli sapeva già che il bilancio 2020-21 era in profondo rosso: 58,9 milioni di perdite, il peggiore della sua gestione, per un totale di 78 milioni bruciati tra il 2019 e il 2021. Nel 2020-21 gli stipendi (154,5) e gli ammortamenti (111,4) hanno superato del 50% il fatturato caratteristico. Due anni di fila fuori dall’Europa che conta hanno inciso parecchio. Ecco perché il ritorno in Champions nel 2022-23 è stato accolto con un grande sospiro di sollievo. Maturato, peraltro, senza colpi di mercato e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Idelanalizzati dalla. All’inizio di questa stagione Aurelio De Laurentiis aveva lanciato l’allarme: «Il budget va rivisto, sennò falliamo». (…) Il patron delsapeva già che il bilancio 2020-21 era in profondo rosso: 58,9 milioni di perdite, il peggiore della sua gestione, per un totale di 78 milioni bruciati tra il 2019 e il 2021. Nel 2020-21 gli stipendi (154,5) e gli ammortamenti (111,4)superato del 50% il fatturato caratteristico. Duedi fila fuori dall’Europa che contaparecchio. Ecco perché ilinnel 2022-23 è stato accolto con un grande sospiro di. Maturato, peraltro,colpi di mercato e ...

