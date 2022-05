Frecciarossa con lo sconto del 50% per il concerto di Ligabue

Leggi su viagginews

(Di sabato 14 maggio 2022) Da non perdere ilcon lodel 50% per andare aldiche festeggia 30 anni di carriera. Tutte le informazioni utili. Arriva nuova imperdibile promozione di Trenitalia per partecipare a un grande evento, viaggiando in treno con lo. Un’occasione da prendere subito. La promozione è per andare alL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com