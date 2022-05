Frasi e immagini di buongiorno e buona domenica, 15 maggio 2022: le più belle da inviare (Di sabato 14 maggio 2022) Frasi e immagini di buongiorno e buona domenica, 15 maggio 2022: un modo innovativo per augurare una buona giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da poter inviare su Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare il giorno nel modo giusto. Frasi di buongiorno e buona domenica 15 maggio 2022 Ecco un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 14 maggio 2022)di, 15: un modo innovativo per augurare unagiornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da potersu Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare il giorno nel modo giusto.di15Ecco un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Oggi è #venerdì13: la storia di questa data 'sfortunata' | - FabioLasmano : @pisto_gol Ma non abbiamo capito se per te fosse rigore su Lautaro. Di solito fai tweet per parlare di un episodio… - sonlello : RT @bralella09: @Rebeka80721106 @DavLucia @Sensibilia8 @AntonellaLaTor6 @DirTecno @Petra71301259 @MariaGloriaDiM2 @Pina81770030 @onlyamour… -