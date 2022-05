Francavilla al Mare: tanta Italia tra "quali" e main draw (Di sabato 14 maggio 2022) Nel Challenger sulla terra rossa abruzzese sono 7 i tennisti Italiani nrel tabellone principale: Maestrelli, Baldi, Forti, Arnaldi, Fonio, Gigante e Viola. Altri 9 Italiani provano la strada delle qualificazioni Leggi su federtennis (Di sabato 14 maggio 2022) Nel Challenger sulla terra rossa abruzzese sono 7 i tennistini nrel tabellone principale: Maestrelli, Baldi, Forti, Arnaldi, Fonio, Gigante e Viola. Altri 9ni provano la strada delle qualificazioni

D_Modlinski : Francavilla al Mare CH 50 Q: #ATPTour #ATP #ATPChallenger #tennis - Rafa_C_G_E : RT @CHQ_Updates: Francavilla al Mare Qualifying update: OUT: Baldi, Fonio IN: Nicosia, Di Nicola, Virgili (ALTs), 6 Byes - livetennisit : Challenger Francavilla al Mare: Il Tabellone Principale e di Quali. Tanti azzurri al via - CHQ_Updates : Francavilla al Mare Qualifying update: OUT: Baldi, Fonio IN: Nicosia, Di Nicola, Virgili (ALTs), 6 Byes - AbruzzoBlog : RT @Abruzzo_Eventi: Presentazione del catalogo Kalos 2022 a Francavilla al mare -