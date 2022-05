FOTO – Napoli, nuova contestazione Ultras: volantino contro le maglie (Di sabato 14 maggio 2022) Non è ancora terminata la contestazione degli Ultras del Napoli contro la dirigenza partenopea. Negli ultimi giorni, in città sono apparsi diversi striscioni. Uno, non firmato dalle curve, contro Spalletti con la bizzarra richiesta di togliere le tende e lasciare Napoli in cambio della Panda rubata mesi fa. Ma sono anche spuntati striscioni contro De Laurentiis. “Presidente cialtrone” e contro la stampa napoletana. contestazione Ultras Napoli magliecontestazione Ultras Napoli: contro le maglie Nella serata odierna, invece, sono spuntati alcuni volantini per la città, contro ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022) Non è ancora terminata ladeglidella dirigenza partenopea. Negli ultimi giorni, in città sono apparsi diversi striscioni. Uno, non firmato dalle curve,Spalletti con la bizzarra richiesta di togliere le tende e lasciarein cambio della Panda rubata mesi fa. Ma sono anche spuntati striscioniDe Laurentiis. “Presidente cialtrone” ela stampa napoletana.leNella serata odierna, invece, sono spuntati alcuni volantini per la città,...

Advertising

MediasetTgcom24 : La portaerei americana Truman arriva nel golfo di Napoli - CarmelaScala5 : RT @koala_moonlight: lulù e le sorelle sono talmente tanto interessate ai social che non sappiamo nemmeno se sono arrivate a napoli per non… - rickyguarino10 : Noi #Borbone in una foto di famiglia ?? #unanottealmuseo #cultura #notteeuropeadeimusei #rinascimentopartenopeo @… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli, continua la contestazione dei tifosi ?? La foto #LeBombeDiVlad #LBDV #News - rento73902828 : Buonasera .ANM Napoli 11 di questo mese ore 10:00 sono stato testimone di una aggressione fisica da parte di un con… -