Formula E - McLaren Racing annuncia l'ingresso nella categoria (Di sabato 14 maggio 2022) La McLaren Racing correrà in Formula E a partire dalla prossima stagione. Dopo l'impegno in Formula 1, Indycar ed Extreme E, oggi arriva l'ufficialità dell'impegno nella categoria full electric a partire dal 2023. Prende il posto della Mercedes-EQ. Per l'ingresso in Formula E, la McLaren Racing acquisisce il team uscente Mercedes-EQ, già campione piloti e costruttori nella categoria. L'attuale team principal, Ian James, continuerà nel suo ruolo di leader della squadra per consentire una transizione graduale verso la nuova compagine, mentre nei prossimi mesi sarà presa una decisione relativa al fornitore di motori e la formazione di piloti. Una decisione importante, alla luce ... Leggi su quattroruote (Di sabato 14 maggio 2022) Lacorrerà inE a partire dalla prossima stagione. Dopo l'impegno in1, Indycar ed Extreme E, oggi arriva l'ufficialità dell'impegnofull electric a partire dal 2023. Prende il posto della Mercedes-EQ. Per l'inE, laacquisisce il team uscente Mercedes-EQ, già campione piloti e costruttori. L'attuale team principal, Ian James, continuerà nel suo ruolo di leader della squadra per consentire una transizione graduale verso la nuova compagine, mentre nei prossimi mesi sarà presa una decisione relativa al fornitore di motori e la formazione di piloti. Una decisione importante, alla luce ...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: Colton Herta scenderà in pista con la McLaren del 2021 verso la fine dell'anno: prenderà sul serio questi test per dimo… - CaoCamilo : RT @MondoMcLaren: McLaren Racing debutta in Formula E! Le dichiarazioni ufficiali del Team in italiano ?? - zazoomblog : Formula E: ufficiale lingresso di McLaren al posto di Mercedes dal 2023 - #Formula #ufficiale #lingresso - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (McLaren entra ufficialmente nella Formula E ''comprando'' il team Mercedes) è stato pubbl… - gigibeltrame : McLaren entra ufficialmente nella Formula E ''comprando'' il team Mercedes #digilosofia -