Formazioni ufficiali Roma-Venezia, Serie A 2021/2022 (Di sabato 14 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Roma-Venezia, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2021/2022. Dopo il ko contro la Fiorentina, i giallorossi sono chiamati a vincere per rimanere attaccati alla sesta posizione. Venezia ancora in vita dopo la vittoria per 4-3 contr il Bologna, che ha interrotto la brutta sequenza di dieci sconfitte consecutive. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici. LE Formazioni ufficiali Roma: in attesa Venezia: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ledi, match valido per la trentasettesima giornata della. Dopo il ko contro la Fiorentina, i giallorossi sono chiamati a vincere per rimanere attaccati alla sesta posizione.ancora in vita dopo la vittoria per 4-3 contr il Bologna, che ha interrotto la brutta sequenza di dieci sconfitte consecutive. Appuntamento alle ore 20.45. Queste le scelte dei due tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

infoitsport : Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali: out Barak, c'è Lasagna. Juric sceglie Berisha - infoitsport : Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Torino: c'è Ricci accanto a Lukic - infoitsport : Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali: out Barak: c'é Lasagna. Berisha dal 1' - infobetting : Porto-Estoril (Primeira Liga, sabato H 19.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Il Do Dragao pronto a feste… - BresciaOggiIT : Play-off serie B turno preliminare: iniziata la partita al Rigamonti SEGUI IL NOSTRO LIVEBLOG @BresciaOfficial -… -