Formazioni ufficiali Roma Venezia | le scelte degli allenatori

(Di sabato 14 maggio 2022) Ledimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Abraham; Allenatore: Mourinho(3-4-2-1): Maenpaa, Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Kiyine, Aramu; Okereke; Allenatore: Soncin L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Roma-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Il Venezia già retrocesso prova a onorare il… - Fabius40884986 : E dopo aver letto le formazioni ufficiali Il consueto commento tecnico tattico Bentornato Leo Ce sei mancato da mor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Venezia, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Venezia, le formazioni ufficiali - asromaliveit1 : Formazioni ufficiali di #RomaVenezia. Sorpresa #Spinazzola tra i titolari. #ASRoma -

Roma - Venezia, leROMA (3 - 4 - 1 - 2) : Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland - Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini, Abraham . ...di Chiara Ferrara) DIRETTA/ Verona Milan (risultato finale 1 - 3): la chiude Florenzi! LEEccoci pronti a vivere Verona Torino . Il Verona è a caccia del record di punti e di gol ...Allo Stadio Olimpico si gioca la penultima giornata di campionato, l'ultima uscita casalinga dei giallorossi. Pochi cambi per lo Special One ...Le formazioni ufficiali di Roma e Venezia, scelte da Mourinho e Soncin Lo Stadio Olimpico di Roma sarà il luogo dell'anticipo, che va chiudere il sabato di calcio in Serie A. Roma e Venezia sono le du ...