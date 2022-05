Formazioni ufficiali Chelsea-Liverpool | finale FA Cup 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Ledi, match valido per ladella FA Cup. Blues e Reds si affrontano per la seconda volta in stagione in unadopo quella della Coppa di Lega, nella quale ad avere la meglio è stata la squadra di Jurgen Klopp dopo i calci di rigore. Appuntamento alle ore 17.45. Queste le scelte dei due tecnici. LE: SportFace.