Fiorentina | Italiano | “Pensiamo all’Europa Dobbiamo finire senza rimpianti”

(Di sabato 14 maggio 2022) Vincenzo, tecnico viola, ha parlato nella conferenza stampa all’antivigilia del match contro la Sampdoria. “Si possono fare tanti calcoli, ma poi bisogna vincere le partite. Giocheremo dopo le altre ma la nostra preparazione sarà sempre la stessa, abbiamo fatto bottino pieno contro la Roma, orafare gli ultimi sforzi, facendo gli allenamenti come Dio comanda per cercare diin bellezza”, esordisce così. “Sappiamo che affronteremo una squadra che se è in giornata, può far male. Mancano due partite earrivare al match con il massimo della concentrazione per ottenere quello che vogliamo.avereed essendo fieri di noi stessi”.si è poi concentrato sugli aspetti ...

