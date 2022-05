"Finlandia nella Nato? Vorrei ricordare a Salvini che....": il pesantissimo messaggio della Maglie (Di sabato 14 maggio 2022) Il tema di queste settimane è quello che riguarda Finlandia e Svezia, i due paesi che, di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, hanno deciso di abbandonare la loro storica neutralità per aderire alla Nato, per ottenere la rete di protezione da uno come Vladimir Putin. Già, abbiamo visto tutti cosa sta facendo lo zar. Logico, condivisibile insomma voler entrare nella Nato. Certo, l'adesione ha un prezzo. Che in questo momento si traduce in un'escalation diplomatica, in un esplodere di tensioni e minacce rivolte dal Cremlino ai due Paesi. Non solo minacce: Mosca ha già tagliato le forniture elettriche alla Finlandia, con cui condivide un lunghissimo confine. E ancora, le esercitazioni militari sul Baltico della Russia, un chiaro messaggio bellico ai due paesi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Il tema di queste settimane è quello che riguardae Svezia, i due paesi che, di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, hanno deciso di abbandonare la loro storica neutralità per aderire alla, per ottenere la rete di protezione da uno come Vladimir Putin. Già, abbiamo visto tutti cosa sta facendo lo zar. Logico, condivisibile insomma voler entrare. Certo, l'adesione ha un prezzo. Che in questo momento si traduce in un'escalation diplomatica, in un esplodere di tensioni e minacce rivolte dal Cremlino ai due Paesi. Non solo minacce: Mosca ha già tagliato le forniture elettriche alla, con cui condivide un lunghissimo confine. E ancora, le esercitazioni militari sul BalticoRussia, un chiarobellico ai due paesi. ...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - magzinemag : “Per la Finlandia abbandonare la politica della neutralità sarebbe un errore. Il suo ingresso nella Nato potrà infl… - DavideBergna : @matteosalvinimi W Finlandia e Svezia nella NATO. -