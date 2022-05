Finlandia nella Nato, la mossa di Salvini (Di sabato 14 maggio 2022) Continua a spaccarsi il fronte occidentale. Dopo la divergenza di visioni (e toni) tra l’amministrazione Biden e l’asse Parigi-Roma-Berlino sull’approccio da tenere nei confronti di Putin, ecco un’altra crepa, tutta italiana: Salvini dice no all’entrata di Svezia e Finlandia nella Nato. Le parole del leader leghista seguono quelle di Erdogan. Pochi giorni fa, infatti, la Turchia aveva manifestato dubbi e contrarietà sull’ingresso dei Paesi in questione nell’organizzazione militare. Sin dall’inizio del conflitto, il leader turco ha cercato di mantenere una posizione terza nella guerra tra Russia e Ucraina, tant’è che molti esponenti politici videro in Ankara la potenziale forza di mediazione tra i due belligeranti. Da una parte, la Turchia vanta interessi con Mosca per oltre 34 miliardi di dollari; ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 14 maggio 2022) Continua a spaccarsi il fronte occidentale. Dopo la divergenza di visioni (e toni) tra l’amministrazione Biden e l’asse Parigi-Roma-Berlino sull’approccio da tenere nei confronti di Putin, ecco un’altra crepa, tutta italiana:dice no all’entrata di Svezia e. Le parole del leader leghista seguono quelle di Erdogan. Pochi giorni fa, infatti, la Turchia aveva manifestato dubbi e contrarietà sull’ingresso dei Paesi in questione nell’organizzazione militare. Sin dall’inizio del conflitto, il leader turco ha cercato di mantenere una posizione terzaguerra tra Russia e Ucraina, tant’è che molti esponenti politici videro in Ankara la potenziale forza di mediazione tra i due belligeranti. Da una parte, la Turchia vanta interessi con Mosca per oltre 34 miliardi di dollari; ...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Finlandia e Svezia nella Nato. Ovvero 'Putin arrenditi!'. Ennesima porcata degli amerikani che tanto se scoppia la ter… - IppocampoC : RT @AugustoMinzolin: Erdogan blocca ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Orban l’embargo al petrolio russo. Quinte colonne del Cremli… -