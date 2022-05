Finlandia e Nato, il presidente telefona a Putin: “Aderiremo, ma evitiamo tensioni” (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag – La Finlandia nella Nato sembra – a momenti – quasi questione di giorni (anche se ovviamente non è così), e il presidende finlandese Sauli Niinisto, come riporta Tgcom24, telefona a Vladimir Putin. Il presidente della Finlandia a Putin: “Entreremo nella Nato” Il presidente della Finlandia Sauli Niinisto chiama Vladimir Putin. E non usa troppi giri di parole. Le dichiarazioni al presidente russo sono infatti dirette, e riguardano l’intenzione di Helsinki di entrare nella Nato. I motivi sono ormai ovvi: “La situazione della sicurezza del Paese è stata fondamentalmente alterata dalla massiccia invasione dell’Ucraina da parte dei russi”. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag – Lanellasembra – a momenti – quasi questione di giorni (anche se ovviamente non è così), e il presidende finlandese Sauli Niinisto, come riporta Tgcom24,a Vladimir. Ildella: “Entreremo nella” IldellaSauli Niinisto chiama Vladimir. E non usa troppi giri di parole. Le dichiarazioni alrusso sono infatti dirette, e riguardano l’intenzione di Helsinki di entrare nella. I motivi sono ormai ovvi: “La situazione della sicurezza del Paese è stata fondamentalmente alterata dalla massiccia invasione dell’Ucraina da parte dei russi”. La ...

Advertising

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? La #Finlandia intende aderire alla #Nato per l'alterata sicurezza del Paese dopo la 'massiccia invasione russa dell'#Ucraina… - AlessandroCabo6 : @vanabeau La risposta è molto semplice. La Finlandia non ha nessuna intenzione di attaccare la NATO. Punto. Sarebbe… -