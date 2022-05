Finanziaria regionale, ok alla realizzazione di un rifugio per cani e centro veterinario nel comprensorio tra Monreale e la Valle dello Jato (Di sabato 14 maggio 2022) Palermo, 14/05/2022: “Ieri in Finanziaria è stata approvata la norma che impegna risorse pari a 450 mila euro per il 2022 da destinare al Gal Terre Normanne per la progettazione e la realizzazione nel territorio compreso tra i Comuni di Monreale, Corleone, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Altofonte, Santa Cristina Gela, e Piana degli Albanesi, di un rifugio per cani con annesso centro veterinario che opererà in questo vasto comprensorio”. A renderlo noto è il deputato regionale di Forza Italia, on. Mario Caputo, unico firmatario del documento inserito nel maxi emendamento n.1 (comma 102) e votato all’unanimità dal Parlamento, con il parere favorevole del Governo. “Sono molto contento del risultato – aggiunge il ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 14 maggio 2022) Palermo, 14/05/2022: “Ieri inè stata approvata la norma che impegna risorse pari a 450 mila euro per il 2022 da destinare al Gal Terre Normanne per la progettazione e lanel territorio compreso tra i Comuni di, Corleone, San Giuseppe, San Cipirello, Altofonte, Santa Cristina Gela, e Piana degli Albanesi, di unpercon annessoche opererà in questo vasto”. A renderlo noto è il deputatodi Forza Italia, on. Mario Caputo, unico firmatario del documento inserito nel maxi emendamento n.1 (comma 102) e votato all’unanimità dal Parlamento, con il parere favorevole del Governo. “Sono molto contento del risultato – aggiunge il ...

