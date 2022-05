Finale stellare agli Internazionali: Djokovic-Tsitspas per il trofeo italiano (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – La vittoria numero mille di Novak Djokovic vale la Finale agli Internazionali d’Italia che termineranno domani sera al Foro Italico con una Finale emozionante. Ci sarà Stefanos Tsitsipas ad attendere il numero uno al mondo. Il quarto in classifica Atp ha vinto oggi con Alexander Zverev conquistando un match combattuto in tre set a uno. Novak ha vinto con Casper Ruud per due a zero (6-4, 6-3). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – La vittoria numero mille di Novakvale lad’Italia che termineranno domani sera al Foro Italico con unaemozionante. Ci sarà Stefanos Tsitsipas ad attendere il numero uno al mondo. Il quarto in classifica Atp ha vinto oggi con Alexander Zverev conquistando un match combattuto in tre set a uno. Novak ha vinto con Casper Ruud per due a zero (6-4, 6-3). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

