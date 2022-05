Finale di Amici 21, il nuovo regolamento e il ruolo del pubblico (Di sabato 14 maggio 2022) Come da tradizione, anche la Finale di questa edizione Amici 21 sarà in diretta, e per la prima volta sarà a sei anziché a cinque. Gli allievi che gareggeranno per contendersi il podio e la vittoria sono i cantanti Luigi Strangis, Sissi Cesana, Albe (il cui vero nome è Alberto La Malfa) e Alex Rina, mentre i ballerini sono Michele Esposito e Serena Carella. Ma il meccanismo della Finale, il conteggio dei voti a casa e di quelli dei professori, cambieranno rispetto allo scorso anno? A quanto pare resterà tutto invariato. Si comincerà con delle sfide a due, prima nel canto poi nel ballo: dalla sfida del ballo uscirà il vincitore della categoria (i ballerini infatti sono solo due), che continuerà a essere in gara anche per la vittoria di Amici 21. I due vincitori decideranno a loro volta chi sfidare tra i due rimasti e ci ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Come da tradizione, anche ladi questa edizione21 sarà in diretta, e per la prima volta sarà a sei anziché a cinque. Gli allievi che gareggeranno per contendersi il podio e la vittoria sono i cantanti Luigi Strangis, Sissi Cesana, Albe (il cui vero nome è Alberto La Malfa) e Alex Rina, mentre i ballerini sono Michele Esposito e Serena Carella. Ma il meccanismo della, il conteggio dei voti a casa e di quelli dei professori, cambieranno rispetto allo scorso anno? A quanto pare resterà tutto invariato. Si comincerà con delle sfide a due, prima nel canto poi nel ballo: dalla sfida del ballo uscirà il vincitore della categoria (i ballerini infatti sono solo due), che continuerà a essere in gara anche per la vittoria di21. I due vincitori decideranno a loro volta chi sfidare tra i due rimasti e ci ...

Advertising

rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi '#AlessandraAmoroso sarà ospite alla finale di Amici di domenica. Non so se si emozionerà, se succe… - LCuccarini : Il clima è sempre più rovente e la finale si avvicina, abbiamo bisogno di voi e del vostro tifo. Domani sera, in pr… - siamosogninfumo : RT @luigimyperson: maria visto che ci hai “regalato” la finale a 6 adesso potresti almeno regalarci invece di un vincitore ad amici DUE lo… - MondoTV241 : Amici 21, la finale: scopriamo i finalisti, Albe #albelama #albe #amici21 -