Filmauro | il Napoli principale fonte di reddito | quanto guadagna con il cinema

(Di sabato 14 maggio 2022) Ladi Aurelio De Laurentiisprincipalmente il con il calcio,in difficoltà. Gazzetta dello Sport in focus mette in evidenza alcuni parametri evidenti, in cui si può comprendere che la holding che controlla il, ha comediproprio il calcio. “La strategia non cambia, anche perché le attività extra-calcistiche di ADL si sono complicate. Da quando il produttoretografico è entrato nel mondo del pallone, la sua sfera di interessi si è completamente ribaltata” scrive Gazzetta. Poi il quotidiano sportivo aggiunge: “All’interno della, la holding che controlla squadra, ilè diventato di gran lunga il bene più rilevante: al 30 giugno 2020 il ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta - Attività extra calcio di ADL sono peggiorate: Napoli il bene più rilevante della FilmAuro, le cifre - ForNapoliSempre : @erosazzurro @borbonico1926 @vincenzoferran8 Aziende tipo Napoli preso a 0 oppure Bari preso a 0? Questa non è impr… - Maurizi38506347 : @MarcoDiMaro Questo è il risultato derivante da chi è venuto qui a salvarsi da un fallimento Filmauro conni soldi d… - Gennaro55591240 : @emilio_giuliano @Filmauro_Srl -

AreaNapoli.it

...con l'Empoli per me già non fa più testo per me perché tutto è successo prima come quando il... Se uno volesse giudicare con severità quello che ha detto sullache deve essere spostata a ...Non mi ha convinto nemmeno il discorso sullache andrebbe spostata a. Nonostante quello che sento dire, il presidente azzurro non sa fare comunicazione. Questa dovrebbe unire, mentre ... Filmauro in difficoltà, il Napoli rappresenta il 91% del fatturato. Dal cinema guadagna 7 milioni Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha adottato una nuova strategia in società per regolare i ...Aurelio De Laurentiis vuole rimettere a posti i conti della Filmauro, la voce più grossa è quella relativa alla SSC Napoli. Il patron vuole contenere alcune spese che negli ultimi anni hanno appesanti ...